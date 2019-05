Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará

Segundo a Polícia Militar brasileira, citada pelo portal de notícias G1, do grupo Globo, sete homens armados chegaram ao local numa moto e em três carros e, logo que entraram no bar, dispararam sobre as pessoas que ali se encontravam.

Dos 11 mortos, 6 são mulheres e 5 são homens. Uma 12ª pessoa, uma mulher, ficou ferida.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está a realizar buscas, mas até ao momento não há notícia de detenções nem é conhecida a identidade dos atacantes ou as motivações do ataque.

Um vídeo gravado pouco depois dos disparos mostra várias vítimas baleadas e caídas pelo chão do estabelecimento e uma deitada em cima do balcão do bar.

No sábado, cinco pessoas, entre elas uma criança de 12 anos e um adolescente de 15, foram mortas a tiro, em São Paulo, por quatro homens que ainda não foram identificados.