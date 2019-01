Homenagem a Zulmiro de Carvalho e exposições inspiradas na literatura são destaques da Bienal de Gaia

Uma exposição antológica de homenagem ao escultor Zulmiro de Carvalho, bem como mostras inspiradas na literatura ou comissariadas por mulheres ligadas à política são destaques da terceira Bienal Internacional de Arte Gaia, indicou hoje a organização.

O epicentro da Bienal Gaia 2019, organizada pela Cooperativa Cultural Artistas de Gaia, com o apoio da Câmara Municipal local, será a Quinta da Fiação, uma antiga fábrica têxtil localizada em Lever que acolherá 14 exposições, de 20 de abril a 20 de julho.

Somam-se oito polos em outras cidades: Alfandega da Fé, Gondomar, Viana do Castelo, Seia, Estremoz, Braga, Monção e Vigo (Espanha).

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do projeto, Agostinho Santos, destacou que esta é a primeira vez que a Bienal Internacional de Gaia “sai do país”, e contou que esta terceira edição tem por objetivo ser a “bienal da reafirmação”.

“Continuamos empenhados em levar a marca ‘Artistas de Gaia’ a outros Municípios. E em cada terra que visitamos, juntamos à bienal artistas desse local. Queremos reafirmar Vila Nova de Gaia como a cidade das artes através de uma programação que assenta em ‘oferecer’ ao público bons artistas. Damos mais relevo à qualidade do que à quantidade”, disse Agostinho Santos.

O responsável destacou a presença de centenas de artistas de vários pontos do país e frisou o objetivo de “criar pontes entre os mais consagrados e os mais jovens”, revelando que alguns dos participantes na Bienal Gaia 2019 são alunos das escolas de Belas Artes, enquanto outros são “grandes nomes”.

O artista homenageado desta edição – que é apresentada na quinta-feira à tarde, no salão nobre da Câmara de Vila Nova de Gaia – é Zulmiro de Carvalho, escultor natural de Gondomar.

“É uma grande figura a nível nacional que só não é mais conhecido porque vive no Norte. É um nome enorme da escultura contemporânea e merecia reconhecimento nacional e internacional”, disse à Lusa Agostinho Santos.

Quanto às exposições comissariadas por mulheres ligadas à política, uma delas é organizada pela ex-secretária de Estado da Emigração, Manuela Aguiar, tem o nome “Mulheres e Cidadania” e junta convidados de 15 países.

Já Ilda Figueiredo, presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação e vereadora da CDU na Câmara do Porto, é a comissária da exposição “Paz e Refugiados” que junta 45 artistas, nomeadamente Margarida Tengarrinha, Zulmiro de Carvalho, Manuela Bronze, Elizabeth Leite, João Carqueijeiro, Henrique do Vale e Mami Higuchi, entre outros.

“No futuro desejamos que as nossas bienais originem diálogos entre a arte e as outras áreas artísticas como a literatura, o teatro, a música ou a dança, por exemplo. Este ano começamos com a literatura através de exposições inovadoras e desafiantes”, descreveu Agostinho Santos.

Em causa a mostra “Livre Mente”, com curadoria de Sérgio Almeida, focada no tema liberdade de expressão, na qual participam escritores e poetas como Gonçalo M. Tavares, Ana Luísa Amaral, Francisco Duarte Mangas, Richard Zimler, Rosa Alice Branco, Valter Hugo Mãe, João Tordo, Amadeu Baptista e João Pedro Mésseder, entre outros, que foram desafiados a pintar, esculpir e fotografar.

A “Desempacotar a Cultura”, exposição individual de pintura de Do Carmo Vieira, traduz-se numa mostra de rostos de figuras da literatura portuguesa, pintados em pacotes de leite vazios.

Estão representados, entre outros, José Saramago, Sophia de Mello Breyner Andresen, António Lobo Antunes, Lídia Jorge, Natália Correia, Agustina Bessa-Luís, Manuel António Pina, Luísa Dacosta e Eugénio de Andrade.

A terceira Bienal Internacional de Arte Gaia tem ainda um concurso internacional, ao qual concorreram 222 artistas de 13 nacionalidades.

São três os prémios a atribuir pelo júri da bienal – Grande Prémio da Bienal/Câmara Municipal de Gaia, Prémio de Escultura Zulmiro de Carvalho/Câmara Municipal de Gondomar e Prémio Águas de Gaia – cada um de 5.000 euros.