Homem esfaqueado em Londres junto ao Ministério do Interior

Um homem foi esfaqueado hoje em frente do Ministério do Interior britânico, no centro de Londres, e o edifício foi isolado pela polícia, que já deteve um suspeito.

A vítima não corre risco de vida, segundo a polícia metropolitana.

“Um homem foi detido, suspeito de provocar lesões corporais graves, e levado para a esquadra”, anunciou a polícia, acrescentando que ainda não foram determinadas “as circunstâncias exatas” da agressão.

A polícia foi chamada cerca das 13:00 locais (mesma hora em Lisboa), depois da vítima ter entrado no edifício do ministério presumivelmente para pedir ajuda.

O ataque ocorre dias depois de a ministra do Interior, Priti Patel, ter lançado uma campanha de sensibilização para tentar travar a vaga de ataques com armas brancas dos últimos meses no Reino Unido, especialmente em Londres.

Segundo o gabinete nacional de estatística britânico (ONS), entre março de 2018 e março de 2019 foram registados 43.516 esfaqueamentos no País de Gales e na Inglaterra, um aumento de 8 por cento em relação aos 12 meses anteriores.