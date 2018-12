Local Homem de 94 anos morre em acidente em Odemira Por

Um homem de 94 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre o quadriciclo ligeiro onde seguia e um camião em Odemira, distrito de Beja.

De acordo com fonte da Guarda Nacional Republicana, em declarações a agência Lusa e citada pelo Jornal de Notícias, o óbito do homem foi declarado no local e o corpo encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

A colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira e mobilizou para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Odemira e uma viatura de Suporte Imediato de Visa de Odemira, além da GNR.