Local Homem de 39 anos encontrado morto no Parque Natural da Arrábida Por

O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado hoje no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, depois de a família ter alertado para o seu desaparecimento, revelou fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado, por volta das 14:30, numa zona de difícil acesso, junto às pedreiras do Parque Natural da Arrábida, no distrito de Setúbal.

Segundo a fonte da GNR, os familiares deram o alerta às autoridades para o desaparecimento do homem ao início da tarde de hoje, depois de este se ter ausentado na sexta-feira.

A fonte da GNR referiu que ainda não estão determinadas as circunstâncias em que ocorreu a morte do homem.

As operações de busca envolveram os Bombeiros de Sesimbra e a GNR, num 10 operacionais apoiados por quatro veículos.