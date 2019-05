Homem acusado de matar o namorado por ciúmes levado hoje a julgamento no Porto

O tribunal criminal de São João Novo, no Porto, agendou para hoje o início do julgamento de um homem de 29 anos acusado de matar à facada o seu namorado, de 20, numa madrugada de 2018.

No despacho de acusação do processo, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto afirma que a vítima foi esfaqueada por ciúmes.

Ainda segundo o despacho do DIAP, o arguido agrediu um amigo comum por suspeitar que os dois teriam um envolvimento amoroso, horas antes do homicídio e durante uma deslocação a um bar do Porto, às primeiras horas de 18 de julho de 2018.

Já em casa da vítima, na rua de Fernandes Tomás, quando seria suposto que tudo estivesse mais calmo, arguido e vítima envolveram-se em discussão.

Fizeram-no por motivos “relacionados com os ciúmes demonstrados pelo arguido”, que acabou expulso da casa e reagiu mal, atingido o peito da vítima com golpes de faca, provocando-lhe lesões em várias partes do corpo, relata a acusação.

A vítima foi encontrada sem vida, já alta madrugada, eram 05:30, em plena faixa de rodagem da Rua de Fernandes Tomás.

Por essa hora, o arguido estava já noutro local central do Porto, a Avenida dos Aliados, com amigos comuns, a quem “deu a entender” que o ex-namorado o tentara agredir à facada, mas ocultando o crime que praticara.

Arguido e vítima tinham vivido em união de facto durante dois anos.

O arguido está acusado por homicídio qualificado, punível com pena de cadeia entre 12 e 25 anos, nos termos do artigo 132.º do Código Penal, encontrando-se atualmente preso preventivamente à ordem do processo.

Os pais da vítima mortal reclamam uma indemnização de 182.755 euros.

O início do julgamento está marcado para as 09:30, na 2.ª Unidade Processual do tribunal criminal de São João Novo, no Porto, prevendo-se que a sessão continue à tarde.