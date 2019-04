Holandês Danny Makkelie arbitra receção do FC Porto ao Liverpool na Liga dos Campeões

O holandês Danny Makkelie vai arbitrar a receção do FC Porto ao Liverpool, na quarta-feira, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, indicou hoje a UEFA no site oficial.

Makkelie, de 36 anos e internacional desde 2011, será assistido pelos compatriotas Mario Diks e Hessel Steegstra, enquanto o grego Tasos Sidiropoulos desempenhará as funções de quarto árbitro e Pol van Boekel a de videoárbitro, coadjuvado por Jochem Kamphuis.

O holandês volta a dirigir um jogo dos ‘dragões’ esta temporada, depois de ter estado na visita dos campeões nacionais ao terreno da AS Roma, em 12 de fevereiro, na primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’, que os italianos venceram por 2-1.

Ao todo, será a sétima vez que Makkelie vai arbitrar um encontro com clubes ou seleções portuguesas, tendo apitado a derrota do Sporting na casa do Borussia Dortmund (1-0), em 2016/17, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e quatro jogos da seleção nacional.

O holandês esteve no ‘nulo’ entre Itália e Portugal, em novembro de 2018, na terceira jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, nos triunfos nas deslocações à Hungria (1-0) e Irlanda do Norte (4-2), na qualificação para os Mundiais de 2018 e 2014, respetivamente, e no particular com a França, em Lisboa, que os campeões mundiais venceram por 1-0.

O FC Porto recebe o Liverpool na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e precisa de recuperar de uma desvantagem de 2-0 consentida na semana passada em solo inglês, na primeira mão dos ‘quartos’, para manter-se na principal competição europeia de clubes.