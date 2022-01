Mundo Aprenda mais sobre a ilha de Hokkaido Por

Com este artigo, temos o objetivo de trazer a você, futuro residente ou amante do Japão, maiores informações sobre a ilha de Hokkaido, um dos territórios que fazem parte do arquipélago japonês.

Esta ilha se destaca em razão de grandes cidades importantes, todas as quais representam locais atrativos para quem deseja se mudar. Dessa forma, confira as informações abaixo para saber mais sobre esta região tão especial e perceber o quanto vale a pena investir em moradias nesta área, desde apartamentos Sapporo até residências em Otaru.

Curiosidades sobre Hokkaido

A ilha de Hokkaido ganhou este nome em razão de sua localização, uma vez que Hokkaido, no idioma japonês, significa Circuito do Mar do Norte. No entanto, anos atrás, a ilha era conhecida por Ezo ou simplesmente Yesso.

Ela consiste na segunda maior ilha do arquipélago japonês, sendo conectada com outra que também faz parte do território do Japão, Honshu, apenas por um túnel, conhecido como Túnel Seikan.

História de Hokkaido

A origem de Hokkaido data do século VII, quando Abe no Hirafu comandou um exército para as terras que atualmente representam a ilha, entre os anos de 658 e 660. Embora o exército tenha se espalhado por grande parte da região ao redor da ilha, um dos locais em que grande parte da população se situou foi precisamente em Hokkaido.

Embora possua uma grande quantia de habitantes desde a época mencionada, a ilha de Hokkaido foi declarada como uma das 47 prefeituras que atualmente constituem o Japão apenas durante o ano de 1947.

Turismo em Hokkaido

A maior cidade da ilha de Hokkaido se chama Sapporo e também leva o título de capital deste território. Ela é famosa por atrair diversos turistas durante o chamado Festival de Inverno de Sapporo.

Neste festival, que é realizado por um período de sete dias no mês de fevereiro de cada ano, apresenta diversas estátuas feitas de neve e esculturas de gelo no Parque Odori, no centro da cidade de Sapporo e em uma área conhecida como Satoland.

Para tanto, as pessoas, tanto moradores quanto turistas, se reúnem e apreciam a beleza das estátuas, as quais geralmente representam um evento, um edifício famoso ou uma celebridade bastante conhecida no país. O festival atingiu seu ápice durante sua 57ª edição, em 2007, quando 2 milhões de pessoas visitaram a cidade para ver o evento.

Além do Festival de Inverno de Sapporo, a ilha de Hokkaido também possui o famoso Museu de Hokkaido. Esta estrutura, que leva o nome da ilha, está localizada na cidade de Sapporo e foi criada para preservar a cultura e os registros históricos da ilha, atraindo a atenção de inúmeros turistas.

Educação em Hokkaido

Hokkaido ainda se destaca pelas grandes universidades que possui em seu território, tendo, ao total, o impressionante número de 37 universidades, sendo 7 delas nacionais, 5 públicas e 25 particulares.

Dentre as universidades, os cidadãos que ali residem podem frequentar determinadas faculdades que são especialmente voltadas para cursos que envolvem tecnologia, medicina, agricultura, veterinárias e até mesmo comércio.