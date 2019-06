Hoje e domingo há pop no Estádio da Luz com Ed Sheeran

O músico britânico Ed Sheeran, um fenómeno de popularidade e de vendas na música pop rock, fará dois concertos hoje e domingo no Estádio da Luz, em Lisboa.

Para uma audiência estimada de 60 mil pessoas em cada um dos concertos, Ed Sheeran entrará em palco, sozinho e com uma guitarra como é habitual, cerca das 21:00, mas haverá três atuações antes: de Ben Kweler, Zara Larsson e James Bay.

Este será um regresso do músico a Portugal, depois de se ter estreado em 2014, então com 23 anos, no festival Rock in Rio Lisboa.

Por causa do terceiro álbum, “Divide”, Ed Sheeran está há mais de dois anos a tocar ao vivo e a viajar, numa digressão que deverá estar concluída em agosto, com os derradeiros concertos em Inglaterra.

A digressão mundial chega ao fim numa altura em que Ed Sheeran se prepara para lançar a 12 de julho um novo álbum, “No. 6 Collaborations Project”, que contará com a participação, entre outros, de Justin Bieber, Bruno Mars, Chance The Rapper e PnB Rock.

Na atual digressão, Ed Sheeran já tem estado a interpretar um dos temas desse novo registo, “I don’t care”, gravado com Justin Bieber.

Sobre os concertos em Lisboa, a promotora Everything is New refere que ainda há alguns bilhetes à venda e que “qualquer bilhete comprado através do mercado secundário ou qualquer outro ‘site’ não autorizado, não será válido”.

A entrada no Estádio da Luz, a partir das 16:00, só é permitida aos espectadores que apresentarem o bilhete, o cartão de débito/crédito utilizado na compra, o recibo e um documento de identificação.

Ed Sheeran foi o artista com a digressão internacional mais lucrativa de 2018, com 379 milhões de euros de receitas e 4,8 milhões de bilhetes vendidos.