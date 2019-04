Desporto Histórico: Ronaldo chegou aos 600 golos por clubes Por

Ronaldo continua a bater recordes. Este sábado, craque português marcou o golo da igualdade frente ao Inter, um tento que lhe permitiu chegar aos 600 golos marcados por clubes. Veja o vídeo.

Cristiano Ronaldo escreveu este sábado mais uma registo histórico. Ao apontar o golo que deu o empate à Juventus no terreno do Inter, o internacional português atingiu a marca dos 600 golos marcados ao serviço dos clubes que representou.

De acordo com dados do estatístico espanhol MisterChip, Ronaldo marcou cinco golos ao serviço do Sporting, 118 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid e, agora, 27 pela Juventus.

A estes números, acrescem os 85 tentos do português com a camisola da Seleção Nacional.

Veja o vídeo.

Criatiano Ronaldo é destro, mas tem duas pernas direitas.pic.twitter.com/oC1TisM63k — Carter (@essediafoilouco) 27 de abril de 2019