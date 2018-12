Desporto Histórico clube italiano foi vendido por 10 euros Por

O Palermo, histórico clube italiano que milita agora na segunda divisão, foi vendido pelo preço simbólico de 10 euros, anunciou este sábado o antigo proprietário da equipa, Maurizio Zamparini.

Em comunicado divulgado nas páginas do clube, Zamparini admite que a venda aconteceu a pensar no futuro do clube e que sai com “um nó na garganta”.

“Pensando apenas no futuro do clube e dos seus adeptos, é com um nó na garganta que anuncio a minha saída”, afirmou, numa ‘carta de despedida‘.

“Sempre que venho a Palermo sinto o afeto e reconhecimento dos locais. Quando viajo pelas cidades da Europa, recebo carinho por parte dos adeptos que estão espalhados pelo continente e me reconhecem”, pode ler-se.

Maurizio Zamparini afirma que a venda aconteceu por um “preço simbólico”, sendo que o novo proprietário assumiu “o compromisso de pagar a dívida do Palermo, no valor de 22,8 milhões de euros”.

Zaparini comprou o Palermo em 2002, por 15 milhões de euros. No seu currículo enquanto dono, de notar a subida ao principal escalão do futebol italiano, em 2004, depois de 31 anos de ausência.