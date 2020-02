Motores Historic Endurance inicia época em Valência Por

A Iberian Historic Endurance está de regresso, com o começo da oitava temporada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

É o evento Racing Legends, que regista a estreia da Carrera Los 80’s, com uma prova de teste e na qual estão inscritas 11 das 34 equipas presentes.

O fim de semana constará de uma ‘winter race’, com duas provas de 50 minutos a prometer muita emoção, numa competição que visita a pista valenciana pela primeira vez no espaço de três anos, ainda que isso não sucede com muitos dos pilotos presentes.

Entre as mais de três dezenas de inscritos destaca-se a presença de dois Datsun 1200 de Francisco Freitas e Guillerme Velasco, que vêm do Group 1 Portugal para se inserem no Historic Endirance. Uma competição que se possui um estilo e uma duração ligeiramente diferente do que estão habituais.

Também Carlos Barbot não falta ‘à chamada’ com o seu espetacular Merlin MK4, enquanto que os quatro Porsche 911 3.0 RS presentes prometem muitas trocas de posições entre eles.

Pedro Bastos Rezende e Miguel Pais do Amarl costumam liderar o grupo. Fica por saber se Eduardo Davila, Carlos Brízido e a dupla Bruno Duarte/Filipe Jesus podem desfeitear os habituais . Igualmente espetável é o protagonismo do Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira e Francisco Carvalho.

Georg Nolte leva a Valência o seu Bizarrini 5300 GT, não esquecendo que também estará presente o Alfa Romeo GTAm da dupla Jorge Santos/Alcides Petiz, que compete na categoria H-71, perante os três Porsche 2.5 ST das equipas Idelfonso Garcia/Alfonso Garcia, Antonio Gutierrez/Jesus Fuster e Piero Dal Maso/Nuno Nunes/José Carvalhosa (dois espanhóis e um português).

Na categoria Gentlemen Drivers Spirit, a luta terá os conhecidos e eficazes Porsche 911 SWB de Carlos Beltran, que desta vez traz o seu amigo Tuco Font para discutir posições com Nuno Nunes/Piero Dal Maso/José Carvalhosa em viatura idêntica.

Os locais Roberto Garcia e Héctor Segura em Alfa Romeo Sprint GT também entram na discussão da mesma categoria e há ainda que contar com o veloz Ford Cortina Lotus de Luís Sousa Ribeiro, que será também um dos candidatos a vencer o Index de Performance, onde terá de superar o fantástico Lotus Elan S1 de António Noguera, um osso duro de roer no Index de Performance. João Mira Gomes e Nuno Afoito trazem o já conhecido Lotus Seven e desta vez têm a companhia do francês Florent Cazalot em carro idêntico.

No Grupo 2, o fantástico Ford Escort TC de Manuel Ferrão, ex-Team Rodan, terá de ombrear com o rápido e eficaz BMW 323i de Jorge Cruz, enquanto na categoria dos Grupo 1, Paulo Vieira e Ricardo Pereira esperam impor o seu Ford Escort RS 2000 face ao regular Porsche 924 Turbo de Nuno Nunes e Guilherme Dal Maso, inseridos na mesma categoria.

Há também dois VW Golf que disputam a categoria abaixo dos dois litros, com os espanhóis Luís Portal e a dupla José Alonso/Antonio Maymo ao volante a lutar pelo lugar mais alto do pódio.

Inscritos na categoria acima dos dois litros, Javier Garcia e Luis Delso trazem um espetacular BMW 635 CSI, modelo com que o Porsche 911 3.0 RS de Pedro Bastos Rezende terá que se preocupar, mas também os fantásticos Porsche 964 RS dos espanhóis Tuco Font e Carlos Beltran e o Porsche 964 RSR dos portugueses José Carvalhosa e Piero Dal Maso.