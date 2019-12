Histórias de Macau contadas no quinto Festival de Luz que arrancou hoje

O Festival de Luz de Macau, que vai decorrer este mês, vai “contar histórias” da cidade através “da interação da luz com o público”, disse hoje, na inauguração, a diretora dos Serviços de Turismo do território.

“Nos últimos cinco anos, o festival foi continuamente melhorado, procurando inovar o conteúdo do programa, integrando a arte da iluminação não só com a tecnologia, como com construções características, história e cultura, indústrias culturais e criativas, Macau enquanto Cidade Criativa da Gastronomia, entre outros elementos”, afirmou Maria Helena de Senna Fernandes.

O objetivo é potencializar “a criatividade interdisciplinar, para em cada edição renovar o Festival de Luz de Macau”, acrescentou a responsável, na cerimónia que decorreu, ao fim da tarde, junto ao lago Nam Van, no centro da cidade.

O espetáculo de ‘vídeo mapping’ da equipa portuguesa Ocubo é a primeira exibição do festival. Intitulado “Jornada de Luz de Macau”, aborda momentos históricos do território e vai ser exibido entre 01 e 10 de dezembro, na igreja do seminário de São José.

As restantes exibições de ‘vídeo mapping’ das equipas de Espanha, do Japão, de Shenzhen (cidade adjacente a Hong Kong) e de duas do território vão ser feitas nas ruínas de São Paulo e na igreja do seminário de São José.

Os espetáculos concebidos pelas duas equipas de Macau vão também ser mostrados na zona norte da cidade, pela primeira vez incluída no roteiro do festival.

Instalações luminosas e jogos interativos, entre outras atividades, vão celebrar, em 15 locais da cidade, ao longo deste mês e até às 00:01 de 01 de janeiro de 2020, os 20 anos do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

O Festival de Luz é organizado pela Direção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto para os Assuntos Municipais e Instituto do Desporto.