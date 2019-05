Hidroelétrica moçambicana lança campanha sobre OPV, a maior operação em bolsa no país

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) inicia hoje a apresentação da Oferta Pública de Venda (OPV) das suas ações por todas as capitais provinciais de Moçambique, como forma de divulgar a maior operação em bolsa jamais feita no país.

As apresentações decorrem até 07 de junho e as ordens de subscrição devem ser entregues no período de 17 de junho a 12 de julho, decorrendo o apuramento a 17 de julho e a liquidação no dia seguinte.

As ordens podem ser dadas em qualquer agência bancária a operar em Moçambique ou ainda através de um sistema de códigos por telemóvel “criado maioritariamente para os cidadãos que se encontram em zonas remotas ou que não tenham conta bancária”, anunciou a empresa em comunicado.

A OPV de 2,5 por cento do capital através de 680 milhões de ações, cada uma a três meticais (quatro cêntimos de euro), representa a primeira fase de venda de 7,5 por cento do capital da HCB.

A operação vai ser liderada por um consórcio constituído pelo Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e Banco BIG.

A HCB tem por base a barragem de Cahora Bassa, situada no rio Zambeze, na província de Tete, centro de Moçambique.

A barragem é a maior da África Austral, com construção iniciada em 1969, ainda no período colonial, e operação a partir de 1977.

A hidroelétrica abastece o sul Moçambique, a África do Sul e outros países vizinhos com uma produção anual que tem rondado os 13.700 gigawats (GWh).