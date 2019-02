Herrera evita nos descontos derrota do FC Porto em Moreira de Cónegos

Um golo de Herrera, aos 90+2 minutos, evitou hoje a derrota do FC Porto em casa do Moreirense, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, que terminou igualado 1-1.

A equipa de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador aos 79 minutos, pelo uruguaio Texeira, mas os ‘dragões’ ainda conseguiram evitar a derrota, através de um tento do mexicano Herrera, aos 90+2.

Com este empate, o FC Porto conservou a liderança, agora com 51 pontos, mais quatro do que o Benfica, segundo, enquanto os ‘cónegos’ são quintos com 35.