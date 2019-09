Motores Herói da casa motivado para o WTCR na China Por

Único piloto chinês a intregrar o pelotão da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), Ma Quing Hua sente naturalmente mais responsabilidades este fim de semana em Ninbgo, pois corre diante do seu público.

Aos comandos do Alfa Romeo Giulietta TCR # 55 do Team Mulsanne que, na teoria, é o mesno competitivo do pelotão, uma vez que é o único que não é desenvolvido pelo construtor, Hua já venceu esta temporada, por isso sabe que pode causar alguma surpresa.

O piloto chinês, que tem como ídolos Lewis Hamilton (F1) e Marc Marquez (MotoGP), gostaria de ter o mesmo tipo de desempenho que teve em maio na Eslováquia, quando ganhou, mas também sabe que Ningbo é um traçado diferente.

“É um circuito muito complicado e toda a gente está muito perto. Estamos muito bem com o nosso carro, sinto-me bastante confortável nele e estou bastante confiante. Na primeira metade da época conseguimos muitas melhorias no carro e a minha confiança e a da equipa vai crescendo”, refere Ma Quing Hua.

O piloto do Team Mulsanne refere também: “A temporada da Ásia será um grande passo para nós para nos mantermos no campeonato, para nos mantermos otimistas. Foi uma grande espera durante o verão, onde me treinei fisicamente. Agora chegou o fim de semana estou ansioso por correr em casa”.

Relativamente ao Alfa Romeo Hua diz que até agora os ganhos da sua equipa foram em termos de afinações: “Os pontos-chave no carro são o ‘set-up’, mas todos os carros têm sempre algo para melhorar, nunca estão perfeitos. Mantemo-nos concentrados e a equipa trabalha bastante, mesmo ao longo da pausa de verão, e sem quaisquer testes”.

Sobre Ningo o piloto chinês destaca “as muitas mudanças de direção” que possui. “Não é rápido mas há muitas curvas técnicas. Em relação ao ‘set-up’ vai ser muito equilibrado e há que conseguir um bom equilíbrio. Isto representa a maior dor de cabeça para toda a gente, mas sinto-me confortável em correr nele com o meu Alfa Romeo”.