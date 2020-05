Nas Notícias Hernâni Carvalho operado às cordas vocais Por

O jornalista Hernâni Carvalho foi operado às cordas vocais, foi agora revelado, na sequência da prolongada ausência do comentador criminal de ‘O Programa da Cristina’.

Coube à própria Cristina Ferreira dar a conhecer os motivos para a ausência de Hernâni Carvalho nas últimas semanas.

“Foi sujeito a uma pequena cirurgia, a partir da próxima segunda-feira está de volta. Foi uma pequena cirurgia que correu bem”, justificou a apresentadora.

Mais tarde, o testemunho partiu do próprio Hernâni Carvalho, com uma publicação no Facebook.

“Já passou o pior, dizem-me. Estou a recuperar no encantador Vale do Sousa e depois é recomeçar”, escreveu o jornalista.

Recorde-se que, quando tinha 33 anos, Hernâni Carvalho foi operado a um cancro na garganta.