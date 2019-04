Motores Henrique Chaves sobe ao pódio na estreia no GT Open Por

Henrique Chaves teve uma excelente estreia no International GT Open, ao terminar na segunda posição a primeira corrida da época, disputada hoje no circuito francês de Paul Ricard

O piloto português que dividiu o McLaren 720S GT3 # 59 da Teo Martin Motorsport com Martin Kodric, tinha grandes aspirações a um bom resultado, depois do seu companheiro de equipa qualificar o carro para a terceira posição da grelha de partida.

Para trás tinham ficado problemas técnicos nos treinos livres de sexta-feira, sendo que Kodric fez um bom começo de corrida, envolvendo-se na disputa pelas posições cimeiras e entregando o McLaren a Henrique Chaves no quarto posto.

Apesar de desde quinta-feira não ter guiado o carro, o piloto de Torres Vedras rapidamente adquiriu o ritmo necessário para se envolver na discussão por um lugar no pódio, que viria a conseguir ao subir à terceira posição, chegando mesmo a disputar o segundo posto, que acabou por alcançar.

Henrique Chaves ainda foi à procura do líder, mas este defendeu-se bem. A segunda posição foi mais do que razões para o piloto português ficar contente com o seu desempenho.

“Foi um bom início. O Martin fez um trabalho fantástico na qualificação e realizou um turno muito bom, entregando-me o carro em bom estado e numa boa classificação. Nas minhas primeiras voltas fui muito cuidadoso, mas quando percebi o comportamento do McLaren 720S, passei a atacar e estava com um bom ritmo”, explica o piloto torreense.

Chaves conta ainda: “Aproveitei bem as oportunidades e fiz boas ultrapassagens, o que foi importante. Foi pena não ter conseguido passar o primeiro, mas o segundo posto é um excelente resultado para a minha estreia no International GT Open”.

Amanhã realiza-se a segunda corrida do programa de Paul Ricard. Henrique Chaves realizará a qualificação matinal e efectuará o primeiro turno da prova de sessenta minutos, esperando uma tarefa mais difícil devido ao bom resultado de hoje.

“O segundo lugar deste sábado garante-nos mais dez segundos de handicap (na paragem nas boxes) que não serão fáceis de recuperar em pista. Vou trabalhar para assegurar um bom lugar na grelha de partida de modo a facilitar a nossa tarefa na corrida. Vamos lutar e dar o nosso melhor por conquistar mais um bom resultado”, conclui Henrique Chaves.