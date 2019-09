Motores Henrique Chaves regressa de férias para lutar pelo título no GT Open Por

Henrique Chaves regressa às pistas no próximo fim de semana após uma pausa de verão disposto a lutar pelo título no campeonato International GT Open.

No McLaren 720S GT3 da Teo Martín Motorsport, que divide com o croata Martin Krodic, o piloto português de 23 anos vem de férias com as ‘baterias carregadas’ e motivado para lutar pela vitória em Silverstone, onde se disputa a quinta ronda da temporada.

Apesar de se tratar do seu ano de estreia nas provas de GT, Henrique tem conseguido ser rápido, consistente e obter resultados, depois do pódio que alcançou na sua primeira corrida, em abril no Circuito de Paul Ricard (França).

Silverstone é uma pista que o piloto de Torres Vedras bem conhece de outras ‘andanças’, nomeadamente em provas de Fórmula Renault 2.0 e do European Le Mans Series, por isso sente-se motivado e confiante.

“É um circuito onde tenho algumas boas memórias e é sempre que com prazer que volto a Silverstone. Depois de quase dois meses sem me sentar no carro estou ansioso por voltar à competição e bater-me em pista por boas classificações”, começa por dizer Henrique Chaves sobre a prova do próximo fim de semana.

O piloto português está ciente de que não vai ter tarefa fácil, mas também o facto de liderar a competição é motivo para estar ainda mais focado nos objetivos que tem no traçado britânico: “Estamos na luta pelo campeonato e, agora, todos os resultados são muito importantes, portanto, vamos trabalhar para nos mantermos no comando da classificação de pilotos”.

“Acredito que o circuito de Silverstone poderá ser bom para o nosso carro, mas os nossos adversários são também muito fortes e estou seguro de que serão, também, muito competitivos neste traçado. Vamos ter de trabalhar afincadamente para estarmos rápidos e conseguirmos boas qualificações para, depois, podermos conquistar os resultados que ambicionamos nas corridas”, acrescenta Henrique Chaves.