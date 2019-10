Motores Henrique Chaves quer levar Portugal ao pódio nos ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo Por

Henrique Chaves está pronto para disputar, este fim de semana, a Taça das Nações de GT da FIA, competição nos ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo que decorre no circuito de Vallelunga (Itália).

O piloto de Torres Vedras vai dividir um Audi R8 LMS GT3 da Attempto Racing com Miguel Ramos, que foi seu adversário este ano no International GT Open.

Curiosamente nenhum dos dois portugueses tripulou o bólide de Ingolstadt esta temporada, pelo que para os dois vai ser uma ‘descoberta’, já para não falar do traçado situado a norte de Roma, ma Henrique Chaves está entusiasmado com a oportunidade para representar Portugal.

“É uma enorme honra defender as cores do nosso país num evento que reúne alguns dos melhores pilotos de diversas categorias. Na Taça das Nações o plantel é muito forte e estamos conscientes de que teremos um enorme desafio pela frente”, começa por dizer o piloto torreense.

Chaves promete no entanto que vai “dar o máximo para podermos elevar ao pódio o nome de Portugal”, sendo que está confiante de ultrapassar todas as dificuldades que irá enfrentar ao longo do fim de semana: “Vou ter de me ambientar a muita coisa, mas penso que isso não será um problema”.

“O Miguel já conhece a equipa, e isso será importante para nos ajudar a ter um carro competitivo desde a primeira sessão de treinos livres. Vamos trabalhar. Penso que me adaptarei bem ao Audi e no domingo esperamos estar em posição de podermos celebrar”, acrescenta o piloto de Torres Vedras.