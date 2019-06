Motores Henrique Chaves na liderança do GT Open após novo pódio em Spa Por

Henrique Chaves assumiu a liderança do International GT Open, juntamente com o seu companheiro de equipa Martin Kodric, depois de ter sido segundo na segunda corrida do fim de semana em Spa-Francorchamps.

Para a prova disputada hoje no traçado belga a dupla luso-croata qualificou-se no 10º lugar da grelha de partida, depois de uma qualificação onde os onze primeiros ficaram separados por menos de um segundo.

Encarregue de fazer a primeira parte da corrida, Henrique Chaves fez um bom arranque, que lhe permitiu de imediato passar para o sétimo posto e depois começar a pressionar o sexto colocado. Contudo a entrada do ‘safety car’ em pista, devido a um despiste de outro concorrente, obrigou o piloto português a fazer uma pausa no seu ataque.

Pouco depois chegou a obrigatória troca de pilotos, com o McLaren 720S GT3 # 59 a rumar às boxes para Martin Kodric assumir a condução do carro da Teo Martin Motorsport. O colega de equipa de Henrique Chaves prosseguiu a ascensão da equipa e chegou ao segundo posto, em que cruzou a meta, somando assim o terceiro pódio da temporada.

No final a satisfação do piloto de Torres Vedras era evidente, tanto mais que não largara para a corrida no lugar mais favorável: “Tivemos uma qualificação complicada, muito competitiva, e não ficámos com a posição na grelha de partida que desejávamos. Tínhamos de recuperar e, na primeira volta, consegui ganhar três posições, o que nos deixava numa boa situação para lutar por um resultado positivo. A equipa chamou-me às boxes no momento certo e isso permitiu-nos subir na classificação. O Martin fez o resto – realizou um bom turno, ascendendo a segundo e voltámos a subir ao pódio. Foi um resultado excelente”, apontou o piloto de Torres Vedras.

Após três primeiras provas, Henrique Chaves e Martin Kodric lideram o campeonato com um ponto de vantagem para os segundos classificados. “Temos estado consistentemente na luta pelas posições do pódio, o que demonstra o bom trabalho que temos vindo a realizar desde o início da temporada. Estamos no comando do Campeonato de Pilotos, mas os nossos adversários são muito fortes e temos de continuar a evoluir o carro para continuarmos a bater-nos pelos lugares do topo”, concluiu o português.