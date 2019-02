Motores Henrique Chaves ‘muda a agulha’ para o GT Open Por

Depois de em 2018 ter competido no European Le Mans Series aos comandos de um , Dallara P217 Gibson # da AV Formula, Henrique Chaves vai alinhar este ano no International GT Open.

A equipa Teo Martin Motorsport anunciou um acordo com o piloto português, que assim irá tripular o McLaren 720S GT3 que a formação espanhola vai estrear hoje na competição. Ou seja, para Chaves será uma dupla estreia, nos GT e também aos comandos do bólide de Woking.

O primeiro contacto do piloto lisboeta de 21 anos com o novo carro com que vai alinhar no GT Open – onde fará dupla com Andrés Saravia – irá acontecer na próxima semana no Circuito de Paul Ricard, no sul de França.