Motores Henrique Chaves motivado para Hockenheim Por

Henrique Caves está bastante determinado para a segunda ronda do International GT Open, que tem lugar no próximo fim de semana no Circuito de Hockenheim, na Alemanha.

O piloto português foi uma das vedetas da prova de abertura da temporada em Paul Ricard, tendo conseguido a segunda posição na sua estreia aos comandos de um carro GT3, o McLaren720S, que mais uma vez vai dividir com Martin Kodric.

Apesar do toque sofrido na segunda corrida realizada no Castellet, que o levou a terminar apenas em sétimo, Chaves ocupa a quarta posição no campeonato de pilotos, a sete pontos dos líderes e espera agora, em solo germânico, alcançar mais um bom resultado, tanto mais que não terá ‘handicap’ de tempo aquando das paragens nas boxes.

“Em França mostrámos que podemos ser competitivos e estivemos na luta pela vitória, tendo conseguido um pódio. Sabemos que a nossa oposição é muito forte, com muitos argumentos, mas nós também temos os nossos. Vamos dar o máximo ao longo de todo o fim-de-semana para repetirmos a competitividade que evidenciámos em Paul Ricard”, assume o piloto de Torres Vedras.

Hockenheim é uma pista que Henrique Chaves conhece dos seus tempos de Fórmula Renault, pelo que se sente confiança para o fim de semana: “Já conheço o circuito, que é rápido e técnico. Para a Teo Martín Motorsport será uma estreia, mas é uma equipa extremamente profissional e estou seguro de que se adaptará rapidamente. Vamos trabalhar para que o McLaren 720S GT3 possa ser competitivo em Hockenheim e todos nós estejamos no nível que evidenciámos em Paul Ricard”.

O programa oficial da ronda de Hockenheim do International GT Open tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres. No sábado disputa-se a primeira qualificação e a corrida de abertura do fim-de-semana, que terá o seu início às 15h30, repetindo-se o esquema no domingo, com o início da corrida às 13h00.