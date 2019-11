Motores Henrique Chaves frustrado com o desfecho da primeira corrida em Vallelunga Por

Henrique Chaves estava inconsolável depois da primeira corrida do fim de semana da a Taça das Nações de GT da FIA, competição nos ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo que decorre no circuito de Vallelunga (Itália).

O piloto de Torres Vedras, que divide um Audi R8 LMS GT3 da Attempto Racing com Miguel Ramos, nem sequer chegou a tomar parte na prova, depois do seu companheiro de equipa ter ficado fora de prova logo no começo.

As expetativas de Henrique Chaves eram grandes já que a equipa partiu da quarta posição para confronto de hoje e um pódio era um objetivo concretizável, ainda que o piloto torreense tenha sido sétimo na segunda qualificação – aquela que dia a grelha para a corrida de amanhã.

Depois de um bom arranque em que preservou o terceiro posto, e de uma situação de ‘safety-car’, Miguel Ramos estava na terceira posição quando sofreu um toque de um adversário e embateu forte contra as barreiras de proteção, danificando bastante a traseira do Audi R8 LMS com as cores de Portugal.

O piloto de Vila Nova de Gaia ainda regressou à pista para logo perceber que não podia continuar. Um desfecho que Henrique Chaves não esperava, apesar das dificuldades sentidas nas sessões cronometradas “Estivemos bem na qualificação. Eu poderia ter sido segundo na minha sessão, mas fruto do desconhecimento do carro não efetuei o último setor da melhor forma e perdi muito tempo. Ainda assim estávamos bem colocados”.

“Na corrida o Miguel tentou ultrapassar o terceiro classificado mas este atirou-o para fora da pista. Foi frustrante, dado que estou seguro de que poderíamos conquistar um bom resultado”, referiu ainda o piloto de Torres Vedras.