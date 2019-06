Motores Henrique Chaves entusiasmado para Spa Por

É com grande entusiasmo que Henrique Chaves aborda a terceira jornada do Internacional GT Open, que no próximo fim de semana tem como palco o Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

A expetativa do piloto de Torres Vedras é compreensível, já que o traçado das Ardenas é aquele que mais ‘enche as medidas’ a todos os pilotos. Além disso é uma pista que bem conhece de outras disciplinas por onde passou.

Estreante este ano nas provas de GT, Henrique Chaves e o seu colega de equipa, Martin Kodric, sabe que o desafio que tem pela frente não é fácil, apesar da terceira posição que ocupam no campeonato, a 11 pontos dos líderes.

Nos sete quilómetros do circuito belga a dupla luso-croata espera tirar bom partido do McLaren 720S GT3 da Teo Martin Motorsport para sair das Ardenas com um bom resultado.

“Não deve haver um piloto no mundo que não goste de Spa-Francorchamps e eu não sou excepção. As suas curvas rápidas são entusiasmantes, assim como as subidas e descidas, que tornam tudo ainda mais excitante, sendo o ponto alto a sequência Eau Rouge-Radillon”, começa por analisar Henrique Chaves.

Para o piloto português as condições climatéricas podem fazer toda a diferença, dado o micro clima característico de Spa: “O tempo é preponderante, sendo normal estar a chover num lado e Sol no outro, o que cria um desafio ainda maior. Estou ansioso por poder entrar em pista com o McLaren 720S GT3 e experimentar as sensações ao longo do traçado”.

“Abordamos esta ronda com otimismo. Sabíamos que na Alemanha teríamos algumas dificuldades e não chegámos ao pódio, o que nos permite limpar o nosso handicap, mas conseguimos assegurar bons resultados. Estamos confiantes de que o McLaren 720S GT3 será competitivo em Spa-Francorchamps e vamos trabalhar todos – eu, o Martin e a Teo Martín Motorsport – para concretizarmos o potencial do carro e voltar a lutar por classificações entre os três primeiros”, acrescenta Henrique Chaves.