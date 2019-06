Motores Henrique Chaves e Miguel Ramos no pódio em Spa Por

Henrique Chaves e Miguel Ramos estiveram em destaque na primeira corrida do fim de semana do Internacional GT Open no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

O piloto português do Mercedes AMG GT3 foi segundo, enquanto o do McLaren 720S GT3 da Teo Martin Motorsport terminou a prova na terceira posição.

Miguel Ramos, que dividiu o Mercedes AMG GT3 da SPS Performance com o italiano Fabrizio Crestani, terminou a prova atrás dos vencedores, Mikael Grenier e Norbert Siedler, no Lamborghini Huracan da Emil Frey Racing, numa prova em que António Coimbra e Luís Silva foram terceiros na categoria AM.

Já Henrique Chaves e Martin Kodric iniciaram a corrida – cujo começo se fez atrás do ‘safety car’ – na nona posição depois de uma qualificação muito competitiva, em que os onze primeiros ficaram separados por menos de um segundo.

Kodric foi encarregue de realizar a primeira parte da prova e completou a primeira volta competitiva no oitavo posto, mas não evitou um pião oito voltas depois, o que acabou por custar uma posição e um atraso considerável.

Uma penalização permitiu ao piloto croata subir um lugar, antes de passar o volante do McLaren azul e branco a Henrique Chaves, que nos 40 minutos de corrida restantes procurou recuperar terreno na classificação.

O piloto de Torres Vedras imprimiu um ritmo forte e na 19ª volta já ocupava o quinto posto, e mesmo depois da chuva regressar não diminuiu a cadência, chegando mesmo à terceira posição. Mas não poderia ir mais longe já que as condições se deterioraram e a prova acabou atrás do ‘safety car’.

“Foi uma corrida difícil com as condições da pista a mudarem, o que tornou a nossa vida muito complicada. No meu turno ataquei para ganhar posições, mas tive algumas dificuldades com pneus que sofreram bastante. Ainda assim, mantive um ritmo consistente e sem erros e conseguimos terminar na terceira posição, o que é um bom resultado e nos permite somar mais pontos para o campeonato”, relatou Henrique Chaves no final da prova.

Este resultado permite ao piloto português e ao seu companheiro de equipa manterem o terceiro lugar no campeonato, embora encurtando dois pontos relativamente aos líderes, pelo que a prova de hoje será determinante para o seu relançamento na disputa pelo título.

Henrique Chaves está confiante que é possível repetir um bom desempenho: Vamos trabalhar para melhorar o carro, que não está ainda exatamente como desejamos, para podermos estar na luta pelas três primeiras posições da qualificação. Teremos um handicap de cinco segundos na troca de pilotos, mas acredito que não será muito significativo, sobretudo se chover, como ficou demonstrado hoje. Vamos lutar, isso é seguro”.