Motores Henrique Chaves defende liderança do GT Open na Áustria Por

É na condição de líder do campeonato International GT Open que Henrique Chaves chega ao Red Bull Ring, na Áustria, onde no próximo fim de semana se disputar a quarta jornada da competição

O piloto de Torres Vedras está determinado em manter a sua vantagem, juntamente com o croata Martin Krodric, com quem divide a condução do McLaren 720S GT3 # 59 da Teo Martín Motorsport.

Após a ronda disputada há um mês em Spa-Francorchamps (Bélgica), onde foi um dos protagonistas, Chaves chega a Spielberg com um bom conhecimento do traçado austríaco, onde competiu por quatro ocasiões em em competições diferentes – três na Fórmula Renault 2.0 e uma nas European Le Mans Series – tendo como melhor resultado um quinto posto conquistado em 2016, na etapa de Spielberg da Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

“Finalmente estamos em semana de corrida. Temos sido competitivos e estou seguro de que voltaremos a sê-lo no Red Bull Ring. Julgo que o McLaren 720S GT3 será eficaz na pista austríaca. O que que, em circunstâncias normais, permitir-nos-á lutar pelos lugares do pódio”, começa por referir o piloto português.

Henrique chama a atenção para imprevisibilidade atmosférica: “As condições climatéricas estão um pouco instáveis, dado estar previsto chuva, mas acredito que, mesmo assim, poderemos estar em compita pelas posições cimeiras durante as corridas e prosseguir a nossa luta pelo título”.

“Os nossos adversários são muito competitivos e temos vindo a protagonizar batalhas intensas. Estou seguro de que no Red Bull Ring voltaremos a ter mais um episódio, sendo a estratégia de grande importância, como é habitual”, reconhece o piloto toreense.

Henrique Chaves também não esquece alguns condicionalismos técnicos com que vai ter de contar para a prova do próximo fim de semana: “Teremos um handicap de quinze segundos na primeira corrida e de cinco na segunda, mas vamos trabalhar desde a primeira sessão de treinos-livres para podermos estar competitivos nas qualificações e nas corridas”.