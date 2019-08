Helicóptero militar mobilizado para escorar reservatório de água em risco de desabar no norte de Inglaterra

Um helicóptero militar está a ajudar desde esta manhã nos esforços para escorar um reservatório de água em Derbyshire, no norte de Inglaterra, cuja parede foi danificada pelas chuvas intensas do início da semana.

O helicóptero Chinook foi solicitado à Força Aérea britânica para transportar sacos com várias toneladas de areia e gravilha e colocar na parede do reservatório Toddbrook, uma estrutura do século XIX, que contém cerca de 1,3 milhões de metros cúbicos de água.

Cerca de 1.500 pessoas que residem na localidade próxima de Whaley Bridge foram deslocadas das suas casas devido ao risco de a parede desabar e deixar sair a água repentinamente.

Várias organizações oficiais estão envolvidas nos trabalhos, que incluem o uso de bombas de água para reduzir o volume existente no reservatório.

“Devo sublinhar que a estrutura da parede da represa continua numa situação crítica, e ainda representa um perigo substancial para vidas se a parede rachar”, disse esta tarde, numa conferência de imprensa o comissário-chefe adjunto, Ken Mehmet, coordenador das operações.

O nível de água no reservatório subiu após chuvas intensas no início da semana que causaram inundações e destruíram estradas e linhas de comboio.