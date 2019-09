Um helicóptero do dispositivo de combate a incêndios caiu hoje quando descolava do aeródromo de Pampilhosa da Serra (distrito de Coimbra), o que causou um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 10:50 e no interior do helicóptero estavam cinco elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), um dos quais sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo a página da Proteção Civil, para o local foram mobilizados 12 operacionais e cinco viaturas.