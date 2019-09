Motores Hélder Oliveira de Mini X-Raid em Portalegre Por

Hélder Oliveira está de regresso à mítica Baja Portalegre 500, desta vez aos comandos de uma máquina de topo a nível mundial; um Mini All4 Racing da X-Raid.

A presença com uma ‘arma’ desta justifica-se, já que a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional comemora o seu 20º aniversário.

O piloto de Barcelos não esconde a sua expetativa em relação a esta participação, onde terá Paulo Fiúza como navegador, e faz também a sua aparição esta temporada.

“A oportunidade de pilotar uma máquina com este elevado potencial está intimamente ligada à atual ligação da MRacing com a X-Raid e quero agradecer todo o empenho que tiveram para que esta participação passasse do desejo à realidade”, começa por dizer Hélder Oliveira.

O piloto minhoto destaca também: “É o regressar a uma equipa 20 anos depois da estreia, pois foi com a MRacing que participei pela primeira vez de automóvel em Portalegre em 1999 num Nissan Terrano II”.

Para Hélder Oliveira será também a sua “17ª participação na Baja Portalegre 500 – duas das quais em moto – e não escondo que tenho o sonho de um dia subir ao lugar mais alto do pódio”.

“Vamos ter a possibilidade de efetuar um treino no início de outubro, um aspeto muito importante não apenas porque estou parado há quase um ano mas, mais do que isso, porque quero conhecer dentro do possível o potencial do Mini para conseguir tirar partido das suas características desde o início da corrida”, acrescenta o piloto de Barcelos, que tem como melhor resultado nesta prova um segundo lugar em 2011.