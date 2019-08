Motores Hayden Paddon não desiste de regressar ao ‘Mundial’ de ralis Por

Hayden Paddon pode ter falhado o seu regresso ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), ao sofrer um acidente nos testes de preparação para o Rali da Finlândia, mas continua apostado em fazê-lo assim que tal for possível.

O neozelandês não compete no WRC desde o Rali da Austrália de 2018 mas mantém a expetativa de o concretizar com o Ford Fiesta RS WRC como era suposto na prova finlandesa.

Paddon foi preterido pela M-Sport Ford em favor de Gus Greensemith para tripular um dos Fiesta WRC no Rali da Alemanha, substituindo o lesionado Elfyn Evans, mas já disse que vai fazer tudo para encontrar um lugar no ‘Mundial’ de Ralis.

“Trabalho para preparar um ‘pacote’ que me permitirá regressar com a M-Sport e no Fiesta”, afirmou o antigo piloto da Hyundai ao site oficial do WRC. “Guiarei, não me importa em que prova no que resta do ano. Quero apenas ter a oportunidade de mostrar o que posso fazer. Farei tudo o que puder para estar lá”, sublinhou.

Hayden Paddon não quer deixar o WRC com a imagem de um regresso falhado: “Estive tão próximo na Finlândia e será muito mau se terminar dessa forma. Esse não será o fim da minha aventura no WRC. Acredito sinceramente que nunca pilotei tão bem e nem estive em forma como agora”.