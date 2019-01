Motores Hayden Paddon muda-se para o Ralicross Por

Dispensado pela Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis, Hayden Paddon virou-se para outras ‘saídas’ para a sua carreira e parece ter encontrado ‘refúgio’ no Global Rallycross Europe.

O neozelandês de 31 anos irá competir na competição europeia de ralicross com um chassis Pantera RX6, mantendo uma ligação à Hyundai, uma vez que recorrerá a uma carroçaria do modelo i30.

“O Ralicross não é algo de totalmente novo para mim, que já faço ralis há muito tempo, mas devo ter de me habituar a andar com carros próximos de mim. O GRC Europe será um novo desafio que estou ansioso por enfrentar e espero ser competitivo”, explica o vencedor do Rali da Argentina de 2016.

Na nova competição Paddon irá enfrentar pilotos mais experientes no ralicross, como Timmy e Kevin Hanse ou Alexander Wurz, sendo que o piloto ‘kiwi’ já confirmou a sua participação em todas as seis provas que compõem o Global Rallycross Europe.

O neozelandês adiantou que brevemente irá adiantar novidades quanto a ralis. Para já vai competir na estrutura de Marcus Gronholm, que representa a Hyundai, tanto no ‘Mundial’ de Ralicross (World RX) como no GRC Europe, cujos primeiros testes terão lugar no MIP Arena Flugau na Áustria no começo de maio, sendo que a primeira prova está prevista para Dreux (França) a 29 e 30 de junho.