Hayden Paddon destrói Fiesta WRC em testes e já não disputa o Rali da Finlândia

Gorou-se a possibilidade de um regresso de Hayden Paddon ao Campeonato do Mundo de Ralis na Finlândia, depois do neozelandês destruir o seu Ford Fiesta WRC nos testes de preparação para a prova do final da semana.

Depois de ter sido preterido em favor de Craig Breen na Hyundai, Paddon tinha encontrado ‘refúgio’ num acordo com a M-Sport para disputar a prova do país dos mil lagos aos comandos de um Fiesta WRC. Agora essa possibilidade ‘caiu por terra’.

É um duro revés para o piloto dos antípodas, já que tinha feito um esforço enorme para conseguir os apoios que lhe permitiam estar novamente à partida de uma prova do ‘Mundial’, o que não sucederá no rali finlandês, pois a equipa de Malcolm Wilson já fez saber que Haydon não estará já no ‘shakedown’ do evento nórdico.