Motores Hayden Paddon de Ford na Grã-Bretanha e na Austrália Por

Hayden Paddon pode não ter conseguido regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na Finlândia, depois de um acidente em testes, mas vai ter novas oportunidades, os ralis da Grã-Bretanha e da Austrália.

O neozelandês vai estar à partida da prova britânica num dos Ford Fiesta R5 MKII da M-Sport competindo na categoria WRC2, sendo que na australiana o fará no patamar superior; WRC.

A equipa de Donvenby Hall dá assim a Paddon a oportunidade de rodar em provas do campeonato do Mundo, a começar pela prova britânica (de 3 e 6 de outubro), e depois no evento australiano (entre 14 e 17 de novembro.

“Depois da deceção na Finlândia não podíamos deixar que terminasse assim, e com a M-Sport trabalhamos para encontrar soluções”, justificou o piloto ‘kiwi’, que prosseguiu: “Estou ansioso por guiar o novo R5 no quadro de um evento que conhecemos bem e desejoso de demonstrar as suas capacidades”.

“Também quero conseguir tempo de rodagem, combinado com testes intercalados com o R5 e com o WRC, que nos faltavam este ano. Mas regressar com o carro na Austrália será o ponto culminante”, observou também Hayden Paddon.

Mas o neozelandês fez questão de frisar: “Não encaramos estes ralis como a derradeira oportunidade. Queremos surgir calmos e aproveitar toda a experiência que naturalmente nos permita a chegar aos resultados. Conhecemos bem estes dois ralis e tenho a impressão de que estou a um bom nível”.

“Não há qualquer razão para que não possamos obter bons resultados, mas é importante não os perseguir a todo o custo. É preciso que surjam naturalmente”, acrescentou Paddon, como que a querer tirar qualquer pressão sobre os seus ombros, como sucedia nos seus últimos tempos na Hyundai.