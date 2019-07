Motores Hayden Paddon com a M-Sport Ford na Finlândia Por

Hayden Paddon não perdeu tempo assim que soube que seria preterido pela Hyundai em favor de Craig Breen e encontrou ‘refúgio’ na M-Sport Ford, pelo menos para a próxima prova do Campeonato do Mundo de Ralis.

O neo-zelandês troca assim o Hyundai i20 Coupé WRC por um dos Ford Fiesta RS WRC da formação de Malcolm Wilson no Rali da Finlândia, onde será um ‘reforço’ ao lado os habituais pilotos da formação britânica, Elfyn Evans e Teemu Suninen.

“John (Kennard, o co-piloto) e eu estamos muito contentes por estar de regresso e, sobretudo, pelo facto de terminar com o tempo de ver os ralis fora das ‘bacques’ de competição”, começa por sublinhar o ex-piloto da Hyundai.

Paddon destaca também a forma como foi recebido pela nova equipa: “A M-Sport foi tão acolhedora, mesmo no curto período que se seguiu à conclusão do acordo, o que me dá uma grande confiança de que poderemos trabalhar juntos para obter um resultado num dos meus eventos preferidos do calendário”.

A última aparição do piloto ‘kiwi’ nas estradas finlandesas tinha-se saldado por um quarto lugar no ano passado, mas já prometeu fazer tudo para poder repetir tal performance: “Vamos dar 110%. É certo que estes oito meses de ausência do WRC nos deixam um bocado na defensiva, mas eu e o John temos confiança nas nossas capacidades e vamos chegar bem preparados e perto dos líderes. Assumo o objetivo mínimo de terminar no top cinco, mas como sempre atacarei para fazer ainda melhor. O objetivo último será aparecer de forma regular no WRC em 2020”.