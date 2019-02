Motores Harvick e Logano vencem os ‘Duelos’ em Daytona Por

Kevin Harvick, no primeiro confronto, e Joey Logano, no segundo, foram os vencedores dos ‘Duelos’ que antecedem as 500 Milhas de Daytona, que domingo marcam o arranque da nova época da NASCAR Cup.

As duas provas permitiram determinar a grelha para a prova ‘rainha’ dos stock-cars, depois da primeira linha da mesma ser determinada pelas qualificações do passado fim de semana, e onde Williams Byron garantiu a ‘pole position’ aos comandos do Chevrolet # 24.

Na primeira corrida dos ‘Duelos’ Harvick saiu-se melhor cortando a meta na primeira posição, numa prova marcada pela colisão entre Kyle Busch e Jimmie Jonshon, com o piloto do Toyota # 18 a evitar ainda assim o contacto com as barreiras de proteção.

Já Kevin Harvick conseguiu liderar as últimas 44 voltas ao volante do Ford # 4, diante de dois outros carros da oval, o de Rick Stenhouse Jr e o de Paul Menard.

No segundo confronto Joey Logano esperou até à última volta para levar de vencida Clint Bowyer, com Aric Almirola, companheiro do piloto do # 41 na Stewart-Haas a lograr a terceira posição. Denny Hamilton e Kurt Busch completaram o top cinco.

As imagens resumem as duas corridas.