Harry Maguire assina pelo Manchester United

O defesa internacional inglês Harry Maguire assinou pelo Manchester United um contrato de seis temporadas, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, que terá pagado mais de 85 milhões de euros ao Leicester.

O defesa, de 26 anos, assinou contrato com os ‘red devils’ até 2026, com mais um ano de opção, numa transferência que deverá ser a mais cara de sempre de um defesa, com a imprensa inglesa a noticiar um valor de 80 milhões de libras (cerca de 87 milhões de euros).

“Estou muito feliz por ter assinado por este grande clube. Eu gostei muito da minha passagem pelo Leicester e gostaria de agradecer a toda a gente no clube (…). Contudo, quando o Manchester United nos bate à porta é uma grande oportunidade”, referiu.

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, considera que Maguire “é um dos melhores defesas centrais da atualidade”, considerando que esta “é uma grande contratação”.

Formado no Sheffield United, Maguire transferiu-se para o Hull City, que o emprestou em 2014/15 ao Wigan, antes de o defesa se impor nos ‘tigers’ nas duas temporadas seguintes, mudando-se para o Leicester em 2017/18.