Fórmula 1 Hamilton vence na Áustria com 'haraquiri' da Ferrari

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Estíria, no Red Bull Ring, após ter terminado a corrida anterior no quarto lugar.

Valtteri Bottas acabou em segundo, assegurando a primeira ‘dobradinha’ da Mercedes esta temporada, enquanto que Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro.

A corrida ficou também marcada pelo acidente os Ferrari de Charles Leclerc e Sebastian Vettel, com ambos os pilotos a abandonarem.

Bottas mantém-se na liderança do campeonato, com 43 pontos, mais seis que Hamilton. Lando Norris, da Mclaren, sobe para terceiro, com 26 pontos.

Nos construtores, a Mercedes domina a seu belo prazer, com 80 pontos.