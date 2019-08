Fórmula 1 Hamilton sente-se “mil vezes melhor” em Hungaroring Por

Uma das razões apontadas para o desempenho menos conseguido por Lewis Hamilton no Grande Prémio da Alemanha foi o seu estado de saúde. Hoje em Hungaroring o piloto britânico pareceu bem melhor, e a obtenção do melhor tempo no primeiro treino livre confirmou isso mesmo.

Aproveitando bem os tempos de pista em que a chuva não caiu no circuito magiar o Campeão do Mundo rubricou aquela que viria a ser a melhor marca do dia, para à tarde se quedar pelo terceiro registo, mas aí utilizando os pneus duros da Pirelli.

Hamilton admitiu na Hungria que o seu estado de saúde é substancialmente melhor do que em Hockenheim: “Sinto-me mil vezes melhor do que na semana passada. Continuo a transpirar bastante, portanto tenho de eliminar algumas coisas. Fiquei com vontade de voltar ao volante. O equilíbrio do carro foi satisfatório. Fizémos ajustes ao nível dos travões”.

“A meteorologia dava muita chuva hoje, percebi logo que se tratava apenas de uma bruma, mas quando fui para a pista acabou por cair bastante no asfalto, o que torna a identificação das zonas húmidas mais complicada”, relatou o britânico da Mercedes.

Se Lewis Hamilton foi mais assíduo no primeiro treino livre, completando 41 voltas a Hungaroring, na sessão da tarde realizou apenas 15 voltas. O Campeão do Mundo explico essa atuação: “O resto do fim de semana vai desenrolar-se com tempo seco, pelo que não servia de grande coisa ir para a pista com ela molhada. Fizemos ajustes para melhorar o equilíbrio à chuva, mas não era algo pertinente”.