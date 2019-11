Fórmula 1 Hamilton melhor que Leclerc e Verstappen nos treinos em Austin Por

Depois de Max Verstappen ter sido o mais rápido de manhã, Lewis Hamilton garantiu a melhor volta do dia na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1.

O britânico da Mercedes garantiu o topo da tabela de tempos com uma volta em 1m33,232s, batendo Charles Leclerc por 0,301s.

Mas nem sempre o Campeão do Mundo esteve na frente dos treinos, sendo que quando Romain Grosjean se despistou – causando a interrupção da sessão – era Leclerc quem era o mais rápido usando os pneus médios da Pirelli no seu Ferrari.

Mas Hamilton tinha ainda para ‘jogar’ uma volta mais rápida, ajudado por uma ‘boleia’ do Williams de Robert Kubica no setor intermédio do Circuito das Américas. Isso permitiu-lhe ganhar meio segundo a Leclerc e ser três décimas mais rápido que o monegasco.

Verstappen tentou repetir a exibição da manhã, mas com pneus médios no seu Red Bull acabou a três décimas de Hamilton e outras três à frente de Sebastian Vettel no outro Ferrari.

O alemão, que chegou a fazer um pião na curva 14, conseguiu mesmo assim ser melhor de Valtteri Bottas, que no segundo Mercedes não conseguiu um parceiro para obter ‘cone’ de aspiração e acabou a oito décimas do seu companheiro de equipa.

Alex Albon completou o tandem das três equipas de topo com o sexto tempo, deixando a uma décima o melhor dos ‘outros’, que foi desta vez Pierre Gasly, no mais rápido dos Toro Rosso e conseguiu bater Carlos Sainz Jr, no melhor dos McLaren.