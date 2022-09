Economia Habitação em Portugal valoriza 21% no último ano Por

Índice de Preços Residenciais divulga resultados de agosto: habitação valorizou 21 por cento em Portugal, no último ano.

Em reflexo dos expressivos aumentos mensais de 2022, os preços de venda da habitação em Portugal Continental acumulam em agosto um aumento homólogo de 21,1%.

Este nível de valorização é inédito em Portugal, segundo a atual série do Índice de Preços Residenciais da Confidencial, que acompanha a dinâmica desde 2007.

Desde janeiro, os preços residenciais sobem mais de 1,0% por mês, alcançando por duas vezes (maio e julho) variações mensais de 2,5%. Agosto consolidou a trajetória de forte valorização mensal, registando um aumento de 1,7% face a julho.

Em termos nacionais, o anterior pico de valorização rondou os 17,5% e ocorreu antes de surgir a pandemia.

Apesar do primeiro ano pós-covid ter sido marcado pelo abrandamento da valorização, desde março de 2021 que os preços retomaram a tendência de intensificação nas subidas, vincada em 2022.

Preços mais caros em Lisboa

Este comportamento esconde a heterogeneidade entre os mercados mais caros, liderados por Lisboa, e os mercados com níveis de preço mais baixo, como as periferias das Áreas Metropolitanas e outras segundas cidades.

Estes últimos mercados registam ritmos de valorização bastante mais fortes, os mercados com níveis de preços mais consolidados têm vindo a apresentar subidas mais contidas.

É o caso de Lisboa, líder de preço a nível nacional e onde a valorização homóloga no 2º trimestre deste ano foi de 10,6%.

Trata-se de um abrandamento face ao ritmo de subida de 13,5%, verificado na capital no trimestre anterior. Por outro lado, é também um dos aumentos menos robustos quer entre as capitais de distrito quer no contexto da respetiva região metropolitana.

Os preços médios de transação no agregado do país refletem bem a dinâmica de valorização. O preço médio de venda das casas em Portugal em agosto, considerando um período acumulado de três meses, ascendeu a 2.025€/m2. E assim manteve-se no patamar superior aos 2.000€/m2, atingido no quarto trimestre de 2021, conforme os dados do SIR-Sistema de Informação Residencial.

Índice de preços da habitação

O Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário acompanha a evolução dos preços de transação de habitação.

Por outro lado, é apurado a partir dos dados reportados ao SIR-Sistema de Informação Residencial desde 2007.