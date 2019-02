Fórmula 1 Haas apresenta sucessor do VF-18 na quinta-feira Por

A Haas anunciou que irá apresentar o seu novo monolugar de Fórmula 1 para 2019 na próxima quinta-feira, 7 de fevereiro.

O lançamento do sucessor do VF-18 acontecerá em Barcelona, ‘palco’ dos primeiros testes de pré-temporada, sendo que a equipa norte-americana não deu detalhes sobre a forma como irá realizar a apresentação.

Para já o facto mais relevante na formação de Gene Haas é o apoio das bebidas energéticas Rich Energy, que surge como o patrocinador principal da equipa para a nova temporada.

A Haas irá a ser assim a primeira das escuderias da F1 a revelar a sua nova ‘arma’, seguindo-se a Toro Roso no dia 11, a Renault no dia 12, a Merceds e a Racing Point (antiga Force India) no dia 13, a McLaren no dia 14 e a Ferrari no dia 15. Só a Red Bull e a Williams não anunciaram ainda quando farão as suas apresentações.