Motores Há vontade para fazer regressar o Rali da Austrália a Perth Por

A líder da oposição ao governo local iniciou uma campanha para fazer regressar o Rali da Austrália a Perth.

Depois de perder o seu lugar no Campeonato do Mundo de Ralis para a Nova Zelândia, após o cancelamento da prova de 2019 em Coffs Harbour devido aos incêndios no estado de Nova Gales do Sul, há uma tentativa para fazer regressar o WRC ao país dos cangurus.

Liza Harvey, líder do Partido Liberal da Austrália Ocidental, é o ‘rosto’ de uma campanha pelo regresso da prova a Perth, tendo mesmo lançado uma petição ‘online’ pedindo ao chefe do governo local, Mark McGowan, para envidar os seus esforços para voltar o rali no Campeonato do Mundo. Já mais de duas mil pessoas assinaram a petição.

Perth foi a primeira cidade australiana a receber o WRC, entre 1988 e 2006, antes da prova ter sido mudada para a costa Este depos do governo da Austrália Ocidental cortar as verbas de 4,7 milhões de dólares de apoio ao rali.

Na petição lê-se “houve repercussões, exacerbadas pelo facto do Rali da Austrália ser um evento rentável, ter criado empregos e ter ganho reconhecimento global ao ter sido considerado o Rali do Ano três vezes. Agora é a oportunidade certa de tomar essa terrível decisão e assegurar o evento enquanto está ao alcance”.

“Pedimos a Mark McGowan para fazer regressar o Rali da Austrália, e alertamos todos os que querem a prova de volta à Austrália Ocidental para assinarem a nossa petição”, declara-se ainda no documento.