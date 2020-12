Nas Notícias “Há uma luz ao fundo do túnel, mas o túnel é muito comprido e penoso”, diz Costa Por

Primeiro-ministro alerta para desafios da vacinação e para “imponderabilidades” externas. “Portugal irá adquirir 22 milhões de vacinas, mas essa quantidade de vacinas não chega automaticamente no primeiro dia”, realçou António Costa, que falou “numa luz ao fundo de um túnel longo e penoso”.

O primeiro-ministro alertou nesta quinta-feira para as imponderabilidades externas que o processo de vacinação contra a covid-19 encerra.

“Portugal irá adquirir 22 milhões de vacinas, mas essa quantidade de vacinas não chega automaticamente no primeiro dia. Vão chegando gradualmente ao longo de todo o ano de 2021”, afirmou.

No encerramento da sessão de apresentação do Plano de Vacinação contra a covid-19, que decorreu no Infarmed, em Lisboa, António Costa advertiu também para um processo complexo a nível interno, sendo que as dificuldades serão maiores se o universo de cidadãos a vacinar for elevado.

“Há agora uma luz ao fundo do túnel, mas o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso”, realçou o chefe de Governo.

António Costa sustentou que a vacinação contra a covid-19 vai desenvolver-se ao longo de 2021 e não se concentrará apenas num primeiro momento.