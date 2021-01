Nas Notícias “Há um limite e estamos muito próximo”, avisa a ministra da Saúde Por

Marta Temido, ministra da Saúde, avisou que o agravamento da pandemia de covid-19 está a deixar a resposta do sistema de saúde “muito próximo do limite”.

Apelando à população para cumprir as regras do confinamento, a governante adiantou que a escalada dos números nos últimas dias tem conduzido o Serviço Nacional de Saúde, os setores social e privado e as estruturas de retaguarda perto do ponto de rotura.

“Estamos a pôr todos os meios que existem no país a funcionar, mas há um limite e estamos muito próximos do limite. E os portugueses precisam de saber disso”, frisou Marta Temido, em declarações no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Com o número de internamentos cada vez mais próximo da marca dos 5000 mil, a ministra da Saúde adiantou que há hospitais “no limite”, alguns dos quais em “pré-catástrofe”.

“É um sinal de elevada preocupação. Fiquem em casa”, insistiu Marta Temido.