Catarina Martins acusa Rui Rio e o PSD de terem contribuído para uma normalização do discurso de ódio, no país. “Talvez Rui Rio não tivesse a perceção do que estava a acontecer, quando fez certas afirmações, no passado”, afirmou a líder do Bloco de Esquerda.

Num comentário às ameaças feitas por um grupo de extrema-direita a deputados e ativistas, a líder pelo Bloco de Esquerda comentou declarações recentes de responsáveis sociais-democratas.

“Tenho reparado que há responsáveis políticos que achavam que podiam ser complacentes com o crime. Julgo que haverá agora no PSD quem se arrependa do que tem vindo a dizer”, começou por afirmar, em declarações aos jornalistas.

“Talvez Rui Rio não tivesse a perceção do que estava a acontecer, quando fez outras afirmações no passado. Não estou em crer que Rui Rio queira ser complacente com o crime em Portugal”.

Sobre as ameaças de extremistas, Catarina Martins considerou que há leis suficientes para punir quem praticou esses atos.

“Quem faz ameaças é criminoso, quem faz apologia do racismo é criminoso. Temos confiança de que a Polícia Judiciária fará o seu trabalho e de que as forças de segurança vão proteger as deputadas e todas as pessoas que são visadas em ameaças. E a melhor forma de proteger é deter quem faz essas ameaças”, referiu ainda.

Recorde-se que as deputadas Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda) e Joacine Katar Moreira (não inscrita) foram visadas num email que continha ameaças.

Esse email, enviado ao SOS Racismo, também visava o dirigente dessa associação, Mamadou Ba, bem como Jonathan Costa, da Frente Unitária Anti-Fascista, num total de 10 cidadãos.

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o caso.