Nas Notícias Há páginas do Chega a apelar ao voto em Tino de Rans Por

Algumas páginas do Facebook do Chega, da distrital de Leiria, apresentam fotos do candidato presidencial Vitorino Silva, conhecido como ‘Tino de Rans’, apelando ao voto nesta candidatura. Presidente da comissão política responsabiliza dissidentes do partido.

Há páginas do Chega que se transformaram num terreno do adversário, com apelos ao voto noutro candidato e imagens de Tino de Rans e alterações da foto de perfil.

O caso ocorreu em diversos espaços do partido, no Facebook, no distrito de Leiria. E o episódio já levou o presidente da Comissão Política Distrital, Luís Paulo Fernandes, a emitir um esclarecimento, onde reforça o apoio a André Ventura.

“A Distrital do partido Chega apoia a candidatura do Dr. André Ventura estando pelo segundo dia em campanha ativa. Relativamente à conduta de ex-dirigentes nas redes sociais com objetivo de estrategicamente apelar ao voto noutro candidato, repudiamos totalmente, sendo da responsabilidade dos próprios”, escreve Luís Paulo Fernandes.

Em declarações ao Jornal de Notícias, o dirigente responsabiliza dissidentes do partido, acusando o antigo presidente da distrital, Rodrigo Canoa. “É uma vergonha o que se está a passar. O antigo presidente da distrital é que criou as páginas, não nos facultou o acesso nem nos entregou os cartões dos militantes”, diz Luís Paulo Fernandes, àquele jornal.

Rodrigo Canoa desmente que tenha qualquer responsabilidade. “Só espero é que todos os que me acusam tenham provas factuais do que dizem. Achar não chega”, escreve, nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira, as imagens de Tino, com apelo ao voto, continuavam publicadas em algumas páginas do Chega naquele distrito.

Alvaiázere, Ansião, Bombarral, Castanheira de Pera, Marinha Grande, Nazaré e Óbidos são algumas delas.