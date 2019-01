“Há muito que Rui Vitória não era o treinador de Vieira”, diz Rui Gomes da Silva

Rui Gomes da Silva, ex-vice presidente do Benfica, comentou esta sexta-feira a atualidade encarnada, após a rescisão de contrato com Rui Vitória. “Há muito que não era o treinador de Vieira”, sublinhou.

Em entrevista ao Correio da Manhã, Gomes da Silva teceu duras críticas à liderança de Luís Filipe Vieira, especialmente pela forma como o ‘processo’ de despedimento de Rui Vitória foi conduzido.

O ex-vice presidente encarnada explicou que Vitória “não teve condições para discutir o penta” o que, sustenta, “só podia” ditar a sua saída.

“Assim que o Rui Vitória foi campeão e, à terceira época, não tem plantel para tentar o penta, apesar das promessas feitas… Sabemos agora que, nesse mesmo momento, estava a ensaiar como se venderia o treinador para outro sítio. (…) Porque é que manteve esse mesmo treinador? Manteve-o, mas depois percebeu que os sócios não estavam com ele”, afirmou.

Gomes da Silva, que é assumido candidato à presidência do Benfica, acusa Luís Filipe Vieira de fragilizar o clube com as dúvidas que tornou públicas, garantindo que “há muito que Rui Vitória não era o seu treinador”.