Há 197 postos sem qualquer combustível no espaço rural

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje, em conferência de imprensa, que existem 197 postos sem qualquer combustível no espaço rural, mas nenhum deles pertence à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA).

“Nos postos não urbanos, onde a capilaridade é menor” e a falta de combustível num posto se sente mais, há 197 postos de abastecimento de combustível vazios, afirmou o ministro.

No entanto, também nestas zonas, “67 por cento dos postos têm todos os combustíveis” e “83 por cento dos postos REPA” têm também todos os combustíveis, acrescentou Matos Fernandes.

Quanto aos postos REPA nas zonas rurais, o governante garantiu que não há nenhum que esteja totalmente vazio.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética falou hoje numa conferência de imprensa, com o objetivo de fazer um balanço sobre a crise energética.

“A manhã começou bem até as 07:00”, disse o governante, reiterando que os serviços mínimos estavam a ser cumpridos, até às declarações do advogado do sindicato dos motoristas de matérias perigosas de que não iriam cumprir serviços mínimos hoje.

“Houve um período de quase paragem entre as 07:00 e as 10:00”, disse o ministro.

No entanto, Matos Fernandes salientou que o balanço da manhã de hoje é mais positivo do que da manhã de terça-feira.

Na Prio, em Ílhavo, Aveiro, a distribuição foi a 100 por cento com a saída de 84 cargas, “um dia absolutamente normal”, segundo o governante.

Em Leça da Palmeira, “foram feitas 83 cargas, 62 camiões saíram a seguir às 10:30”, ou seja “estão a ser cumpridos os serviços mínimos”.

Em Sines, Matos Fernandes esclareceu que estão até a ser “ultrapassados os serviços mínimos”, com a saída de 33 camiões durante a manhã.

No entanto, na Companhia Logística de Combustíveis (CLC), os números são menores em percentagem, com 128 saídas de camiões, das quais 36 para ao aeroporto, quando estavam programadas 119 saídas no total e 92 para o aeroporto.

Na CLC a produtividade foi, esta manhã, “30 por cento abaixo dos serviços mínimos”, disse o ministro.

Matos Fernandes disse também que a decisão de alargar a requisição civil será tomada ao final do dia.

“A avaliação dos serviços mínimos não se faz de hora a hora”, afirmou o governante João Matos Fernandes, remetendo para o final do dia a decisão de alargar o âmbito da requisição civil, com a expectativa que a situação de falta de produtividade na Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, “ainda” se venha a resolver.

Sem fazer “futurologia” do tempo que vai durar a paralisação dos motoristas, o ministro do Ambiente e da Transição Energética apelou para que os sindicatos “depressa encontrem forma desta greve acabar”.

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumprem hoje o terceiro dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar uma requisição civil na segunda-feira à tarde, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

Na terça-feira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética disse que 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil decretada pelo Governo.

Hoje de manhã, o porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira.