Guterres participa na cimeira do G7 e intervém sobre biodiversidade e oceanos

O secretário-geral das Nações Unidas vai participar na cimeira do G7, seguindo depois para uma conferência sobre o desenvolvimento africano, no Japão, e ficará três dias na República Democrática do Congo para mobilizar apoio contra a epidemia de Ébola.

De acordo com Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, o secretário-geral da ONU arranca de Washington na sexta-feira para participar, no fim de semana, na cimeira do G7, em Biarritz, no sudoeste de França, na qual intervirá em sessões sobre a biodiversidade e os oceanos, o combate às desigualdades e as parcerias entre África a a região do Sahel.

Depois, o antigo primeiro-ministro português rumará para Oriente, onde participará, no dia 27, na sétima Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD, na sigla em inglês), tendo prevista uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

O porta-voz de Guterres anunciou ainda que o secretário-geral aterrará na República Democrática do Congo no dia 31 para uma visita de três dias, que inclui uma deslocação a um centro de tratamento de Ébola e uma reunião com o Presidente Felix Tshisekedi.